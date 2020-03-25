Всем участникам сессии Госсовета Удмуртии измеряют температуру и просят пользоваться антисептиками
В госсовете Удмуртии в целях предотвращения распространения коронавируса измеряют температуру депутатам и журналистам.
- В госсовете всем при входе измеряют температуру и просят воспользоваться антисептиком, - сообщает журналист «Комсомолки».
Фото: Михаил Красильников
Напомним, 25 марта состоится внеочередная сессия госсовета, на которой с докладом выступит глава Удмуртии Александр Бречалов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Крестный ход против вируса и штрафы за нарушение режима изоляции: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 24 марта.
- Планируют ли закрывать фитнес-центры в Ижевске в целях профилактики коронавируса?
- Жители Удмуртии, которые нарушили режим изоляции в целях предотвращения распространения коронавируса, будут оштрафованы.
- «Ссылаться на коронавирус у нас табу!»: глава Ижевска сообщил, что работы по благоустройству не откладываются.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»