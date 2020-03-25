Всем участникам сессии Госсовета Удмуртии измеряют температуру и просят пользоваться антисептиками

25 Март 2020 2020-03-25T09:29:41+03:00

На сессии выступит глава республики с докладом

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В госсовете Удмуртии в целях предотвращения распространения коронавируса измеряют температуру депутатам и журналистам.

- В госсовете всем при входе измеряют температуру и просят воспользоваться антисептиком, - сообщает журналист «Комсомолки».

Фото: Михаил Красильников

Напомним, 25 марта состоится внеочередная сессия госсовета, на которой с докладом выступит глава Удмуртии Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU