Крестный ход против вируса и штрафы на нарушение режима изоляции: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 24 марта

24 Март 2020 2020-03-24T18:18:51+03:00

Рассказываем о самом важном за день

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24 марта в медиагруппе «Центр» продолжился онлайн-марафон, который был посвящен фейковым новостям и мифам, которые появляются на волне эпидемии вируса.

Что еще произошло:

- Глава Ижевска рассказал, какие рекомендации по профилактике коронавируа были направлены в управляющие компании (подробнее),

- В Ижевске прошел крестный ход на автомобилях с молитвой «о сохранении от губительных болезненных поветрий». Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии (подробнее),

- Планируют ли закрывать фитнес-центры в Ижевске в целях профилактики коронавируса?

- За нарушение режима изоляции в целях предотвращения распространения коронавируса ижевчан ждет наказание (подробнее).

А также, Удмуртская филармония не собирается останавливать свою деятельность и запускает первый в истории Онлайн-фестиваль "С филармонией на ТЫ"! Теперь насладиться концертами вы можете с любого компьютера или смартфона. Достаточно зайти в группу филармании во «Вконтакте», открыть прямой эфир и почувствать атмосферу концертного зала, не выходя из дома, абсолютно бесплатно!

Коронавирус добрался до Ижевска: как отличить фейки от правды и что делать горожанам?.Сегодня в студии: Анастасия Александровна Муталенко - заместитель председателя правительства Удмуртской республики Петренко Марина Витальевна, инфекционист Наталья Геннадьевна Гвоздкова - начальник Управления дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска Вероника Иванова, главный редактор медиагруппы Центр

ИСТОЧНИК KP.RU