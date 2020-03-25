2020-03-25T12:09:59+03:00
Происшествия

45-летний житель Удмуртии задержан полицейскими за совершение разбойного нападения

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Он подозревается в разбойном нападении на соседей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Подозреваемый ночью проник в квартиру соседей, искал деньги. При этом в доме были только жена хозяина и его дочь, сам мужчина был в отъезде. Женщина проснулась от посторонних звуков и обнаружила злоумышленника. Мужчина ударил ее ножом и потребовал деньги. На крики выбежала дочь и включила свет - в нападавшем они узнали соседа. Злоумышленник испугался и убежал, - сообщает пресс-служба.

Мужчину задержали по горячим следам, возбуждено уголовное дело. На данный момент злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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