Онлайн: как ижевчанам не остаться без работы во время пандемии и защитить свои права

25 Март 2020 2020-03-25T17:40:41+03:00

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26 марта, в четверг, пройдет еще один прямой эфир, посвященный вопросам о коронавирусе. Вместе со специалистами обсудим, как ижевчанам не остаться без работы во время пандемии и защитить свои права.

В гостях: - Инна Дресвянникова, заместитель руководителя государственной инспекции по труду Удмуртии, - Станислав Галин, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртии, - Астхик Абовян, психолог, специалист по детско-родительским отношениям.

Начало трансляции в 10:00 вопросы можно будет задать в группе «Комсомольская правда-Ижевск» во «ВКонтакте».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU