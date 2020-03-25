Онлайн: как ижевчанам не остаться без работы во время пандемии и защитить свои права
26 марта, в четверг, пройдет еще один прямой эфир, посвященный вопросам о коронавирусе. Вместе со специалистами обсудим, как ижевчанам не остаться без работы во время пандемии и защитить свои права.
В гостях: - Инна Дресвянникова, заместитель руководителя государственной инспекции по труду Удмуртии, - Станислав Галин, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртии, - Астхик Абовян, психолог, специалист по детско-родительским отношениям.
Начало трансляции в 10:00 вопросы можно будет задать в группе «Комсомольская правда-Ижевск» во «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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