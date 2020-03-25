2020-03-25T17:40:41+03:00
Общество

Онлайн: как ижевчанам не остаться без работы во время пандемии и защитить свои права

«Комсомолка» продолжает онлайн-марафоны по вопросам коронавируса
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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26 марта, в четверг, пройдет еще один прямой эфир, посвященный вопросам о коронавирусе. Вместе со специалистами обсудим, как ижевчанам не остаться без работы во время пандемии и защитить свои права.

В гостях: - Инна Дресвянникова, заместитель руководителя государственной инспекции по труду Удмуртии, - Станислав Галин, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртии, - Астхик Абовян, психолог, специалист по детско-родительским отношениям.

Начало трансляции в 10:00 вопросы можно будет задать в группе «Комсомольская правда-Ижевск» во «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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