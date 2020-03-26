Суд запретил в Удмуртии сайты, продающие снюс
В Удмуртии по иску прокуратуры запретили сайты, которые продавали снюсы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- В марте 2020 года прокуратура проводила мониторинг ресурсов и было выявлено пять страниц сайтов, на которых размещалась информация о приобретении снюса - жевательного табака, запрещенного к реализации в России, дистанционным способом, - сообщает пресс-служба.
В суд направлено пять административных исковых заявлений в целях признания информации запрещенной к распространению и дальнейшей блокировки сайтов. Заявления судом рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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