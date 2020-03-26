2020-03-26T10:23:04+03:00
Общество

Фото: в Ижевске распустилась верба

Полюбуйтесь на солнечные пушистые сережки
Людмила Куликова
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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В некоторых местах Ижевска уже расцвела верба. Фото радостного весеннего явления опубликовала пресс-служба ижевского зоопарка. «Комсомолка» узнал у биолога, нормально ли такое раннее цветение.

По словам Дмитрия Адаховского, старшего преподавателя кафедры общей экологии УдГУ, слово «цветение» неподходящее.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

- Сережки находятся в почечных чешуйках, несмотря на раскрытие этих чешуек, цветением это еще не назвать. Цветение - это когда на сережках появляются специфические желтые пыльники, которых, кстати, в течение ближайших двух недель можно не ожидать, - комментирует биолог.

Как считает эксперт, появление пушистых сережек на вербе в конце марта - это нормально.

- То, что сейчас уже раскрылись чешуйки - для конца марта это обычное явление. Из-за недавних похолоданий все постепенно приходит в норму, - сообщает биолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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