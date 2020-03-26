20-летнему жителю Удмуртии назначили штраф за уклонение от прохождения военной службы
В Удмуртии назначили штраф 20-летнему местному жителю за уклонение от прохождения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что молодой человек, при постановке на воинский учет прошел медосвидетельствование и признан годным к прохождению военной службы. Также ему пришла повестка с призывом на службу. Но призывник не пришел в военкомат без уважительных причин, - сообщает пресс-служба.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. При этом наказание не является основанием для освобождения от призыва на военную службу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Суд запретил в Удмуртии сайты, продающие снюс.
- Ижевчане смогут помочь одиноким малоимущим пенсионерам и остронуждающимся семьям, которые находятся на изоляции из-за коронавируса.
- 160 тысяч подписей нужно собрать для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».
ИСТОЧНИК KP.RU
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