2020-03-26T09:28:40+03:00
Общество

20-летнему жителю Удмуртии назначили штраф за уклонение от прохождения военной службы

По заключению врачей молодой человек был годным
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии назначили штраф 20-летнему местному жителю за уклонение от прохождения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что молодой человек, при постановке на воинский учет прошел медосвидетельствование и признан годным к прохождению военной службы. Также ему пришла повестка с призывом на службу. Но призывник не пришел в военкомат без уважительных причин, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. При этом наказание не является основанием для освобождения от призыва на военную службу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Суд запретил в Удмуртии сайты, продающие снюс.

- Ижевчане смогут помочь одиноким малоимущим пенсионерам и остронуждающимся семьям, которые находятся на изоляции из-за коронавируса.

- 160 тысяч подписей нужно собрать для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20-летнему жителю Удмуртии назначили штраф за уклонение от прохождения военной службы
Суд запретил в Удмуртии сайты, продающие снюс
Ижевчане смогут помочь малоимущим пенсионерам на изоляции
160 тысяч подписей нужно собрать для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести»
Ижевский архитектор Владимир Куприков ушел из жизни
Нарколабораторию обнаружили в Удмуртии
Объявление о нерабочей неделе и отмена поездов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 25 марта
Онлайн: как ижевчанам не остаться без работы во время пандемии и защитить свои права
Прокурор из Ижевска рассказал о наказании за фейки про коронавирус и кто нарушил антикоррупционное законодательство
С начала 2020 года в Ижевске за нарушения ПДД оштрафовали более 1700 пешеходов
«Следующую неделю объявляю нерабочей»: Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом
Жителя Китая, который не сообщил о своем прилете в Удмуртию, поместили в изолятор
«Вместо трех школ в 2020 году будем строить четыре»: Глава Удмуртии подвел итоги работы в 2019 году
Проверка слуха: отменят ли жителям Ижевска плату за «коммуналку» на время пандемии?
Водителя, который сбил ребенка и скрылся, разыскивают в Удмуртии
Ижевчанка лишилась более 1 млн рублей под предлогом дополнительного заработка
Очевидцы: в Ижевске на улице Тимирязева горит частный дом
Автопарк правительства Удмуртии обновят