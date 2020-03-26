20-летнему жителю Удмуртии назначили штраф за уклонение от прохождения военной службы

26 Март 2020 2020-03-26T09:28:40+03:00

По заключению врачей молодой человек был годным

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В Удмуртии назначили штраф 20-летнему местному жителю за уклонение от прохождения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что молодой человек, при постановке на воинский учет прошел медосвидетельствование и признан годным к прохождению военной службы. Также ему пришла повестка с призывом на службу. Но призывник не пришел в военкомат без уважительных причин, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. При этом наказание не является основанием для освобождения от призыва на военную службу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU