Жителя из Удмуртии осудят за попытку дать взятку инспектору ГИБДД
В Удмуртии осудят 53-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что сын обвиняемого управлял машиной без полиса ОСАГО. На территории Якшур-Бодьнского района машину остановили инспекторы ГИБДД, которые отстранили водителя от управления. 17 декабря 2019 года обвиняемый приехал в служебный кабинет ОГИБДД ОМВД и попытался передать взятку - 30 тысяч рублей начальнику подразделения за освобождение сына от ответственности, - сообщает пресс-служба.
Мужчина был задержан полицейскими. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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