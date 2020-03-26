Роспотреб по Удмуртии: таксисты должны быть обеспечены масками и пользоваться антисептиками

26 Март 2020 2020-03-26T13:08:31+03:00

А также не будут допускаться к работе таксисты с температурой и кашлем

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Управление Роспотребнадзора по Удмуртии предупреждает водителей и владельцев автопарков о соблюдении профилактических мероприятий.

Так, по сообщениям пресс-службы управления, к работе не будут допускаться водители с температурой, кашлем и насморком. Также во время работы водители должны иметь маски в необходимом количестве (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики и дезинфицирующие средства.

В целях профилактики таксистам рекомендовано проветривать машину и проводить влажную уборку салона.

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ИСТОЧНИК KP.RU