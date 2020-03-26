26 Март 2020 2020-03-26T11:01:12+03:00

В преступлении подозревается уроженец одной из стран ближнего зарубежья

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Полицейские Ижевска выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет 15 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 56-летний предприниматель - уроженец одной из стран ближнего зарубежья был зарегистрирован в доме в Ленинском районе Ижевска. Сейчас там живет другая семья. С 2018 года по 2020 год по этому адресу он поставил на учет 15 иностранцев без намерения предоставить им жилье, - сообщает пресс-служба.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU