Полицейские Ижевска выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет 15 иностранцев
Полицейские Ижевска выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет 15 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- 56-летний предприниматель - уроженец одной из стран ближнего зарубежья был зарегистрирован в доме в Ленинском районе Ижевска. Сейчас там живет другая семья. С 2018 года по 2020 год по этому адресу он поставил на учет 15 иностранцев без намерения предоставить им жилье, - сообщает пресс-служба.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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