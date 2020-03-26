2020-03-26T13:11:38+03:00
Коронавирус Covid-19

По информации Минздрава Удмуртии новых случаев заражения коронавирусом в республике нет

Всего в инфекционной больнице находятся 35 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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В Удмуртии новых случаев заражения коронавирусом нет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- На 26 марта наблюдение продолжается за 607 пациентами. В больницах с различными сезонными респираторными заболеваниями находятся 92 человека, из них 17 детей. 55 человек выписаны из стационара, - сообщает пресс-служба.

Продолжают лечение в стационаре 35 человек.

Напомним, на данный момент в Удмуртии два подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией (подробнее).

Ранее стало известно, что полиция совместно с Роспотребнадзором по республике обнаружили жителя Китая, который не сообщил о прибытии в Удмуртию (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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