По информации Минздрава Удмуртии новых случаев заражения коронавирусом в республике нет

26 Март 2020 2020-03-26T13:11:38+03:00

Всего в инфекционной больнице находятся 35 человек

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии новых случаев заражения коронавирусом нет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- На 26 марта наблюдение продолжается за 607 пациентами. В больницах с различными сезонными респираторными заболеваниями находятся 92 человека, из них 17 детей. 55 человек выписаны из стационара, - сообщает пресс-служба.

Продолжают лечение в стационаре 35 человек.

Напомним, на данный момент в Удмуртии два подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией (подробнее).

Ранее стало известно, что полиция совместно с Роспотребнадзором по республике обнаружили жителя Китая, который не сообщил о прибытии в Удмуртию (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Роспотреб по Удмуртии: таксисты должны быть обеспечены масками и пользоваться антисептиками.

- Уроженец одной из стран ближнего зарубежья поставил на миграционный учет 15(!) иностранцев. Какое наказание ему грозит.

Как ижевчанам не остаться без работы во время пандемии и защитить свои права?.Все больше работодателей принимают решение уводить работников на удаленную работу. Какие в этой ситуации есть права как у работников, так и у работодателей? Как организовать эффективную и при этом безопасную работу? На какие выплаты может рассчитывать работник? Эти вопросы вы можете задать участникам прямой линии Инна Витальевна Дресвянникова, заместитель руководителя государственной инспекции по труду УР Станислав Валерьевич Галин, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртии Астхик Абовян, психолог, специалист по детско-родительским отношениям

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU