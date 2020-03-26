Массовое смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
26 марта около 10:00 на 146 км автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми» от автодороги «М-7 Волга» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- По предварительным данным, 21-летний водитель машины «Лада Гранта» выехал на «встречку» и врезался в грузовик «МАЗ», под управлением 50-летнего водителя. После столкновения «Лада Гранта» врезалась в «Ладу Веста» под управлением 37-летнего мужчины. «МАЗ» вылетел на «встречку» и врезался с двумя автомобилями – «Лада Калина» и «Лада Ларгус», под управлением 21-летних водителей, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель «Лады Гранта» скончался от полученных травм на месте происшествия, водитель «Лады Калины» получил травмы, его отвезли в больницу. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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Смертельное ДТП на трассе Удмуртии.Видео: Ольга Захарова
ИСТОЧНИК KP.RU
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