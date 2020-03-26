2020-03-26T14:11:01+03:00
Общество

Сурки из зоопарка Удмуртии вышли из спячки

Но пока что животные редко выходят в вольер
Дарья ПОРСЕВАЛюдмила Куликова
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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В зоопарке Удмуртии еще одно радостное событие - из спячки вышли сурки Мэйсон и Женуария. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Сурки чувствуют себя отлично, но пока редко выходят. Это первая зима, когда они спали во внешнем вольере, стараемся не беспокоить, - рассказала пресс-секретарь зоопарка.

Отметим, что главный синоптик зоопарка бурый медведь Гоша вышел из спячки уже в начале марта (подробнее). Но в зоопарке говорят, что есть и такие животные, которые не засыпали уже.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

- Вот у нас есть барсук Федор, который от теплой зимы совсем отказался спать. Это распространенная ситуация для многих зоопарков. Почти нигде в неволе не спят медведи, так что тот факт, что ижевские засыпают - отличный показатель. Что касается Федора, то у барсуков такое бывает, это не страшно, - отметили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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