Сурки из зоопарка Удмуртии вышли из спячки
В зоопарке Удмуртии еще одно радостное событие - из спячки вышли сурки Мэйсон и Женуария. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
- Сурки чувствуют себя отлично, но пока редко выходят. Это первая зима, когда они спали во внешнем вольере, стараемся не беспокоить, - рассказала пресс-секретарь зоопарка.
Отметим, что главный синоптик зоопарка бурый медведь Гоша вышел из спячки уже в начале марта (подробнее). Но в зоопарке говорят, что есть и такие животные, которые не засыпали уже.
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
- Вот у нас есть барсук Федор, который от теплой зимы совсем отказался спать. Это распространенная ситуация для многих зоопарков. Почти нигде в неволе не спят медведи, так что тот факт, что ижевские засыпают - отличный показатель. Что касается Федора, то у барсуков такое бывает, это не страшно, - отметили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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