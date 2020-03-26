2020-03-26T15:49:58+03:00
Происшествия

33-летний житель Удмуртии обвиняется в мошенничестве в отношении 73 ижевчан

Расследование уголовного дела окончено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 33-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве в отношении 73 жителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что с мая 2018 года по октябрь 2019 года подозреваемый-индивидуальный предприниматель подыскивал желающих установить пластиковые окна и двери, остеклить балкон или лоджию. Заключал с ними договоры и получал деньги в качестве предоплаты. Также он привлек еще троих граждан к поиску клиентов, которые заключали договоры и забирали деньги. Работ, указанных в договоре никто не выполнял, - сообщает пресс-служба.

Сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей. Были возбуждены уголовные дела, личность подозреваемого была установлена. Мужчину задержали на строительной площадке в Октябрьском районе Ижевска, где он подрабатывал.

На данный момент мужчина находится под стражей, на его банковские счета и имущество был наложен арест. Уголовное дело с обвинительных заключением направлено в Первомайский районный суд Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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