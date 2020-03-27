2020-03-27T09:29:37+03:00
Происшествия

25-летнего ижевчанина осудят за мошенничество в Екатеринбурге

Мужчина обманывал жителей региона вместе с братом и сообщником
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Екатеринбурге будут судить 25-летнего ижевчанина. Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- В 2016 году мужчина, его брат и еще один сообщник создали 13 интернет-магазинов, представлялись сотрудниками этих магазинов, получали информацию о товаре. После этого они отправляли на электронные ящики поддельные бланки договоров, а после подписания их клиентами и получения денег прекращали выходить с ними на связь, - сообщает пресс-служба.

Всего злоумышленники обманули 168 человек в 41 городе страны, ущерб составил более 5,6 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела молодой человек признал свою вину. А его брат и еще один участник группы объявлены в международный розыск. Уголовное дело направлено в Ленинский суд Екатеринбурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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