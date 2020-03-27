Как будет работать Госавтоинспекция Удмуртии в нерабочую неделю

27 Март 2020 2020-03-27T11:37:19+03:00

С 27 марта 2020 года ведомство переходит на особый режим работы

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция Удмуртии переходит на особый режим работы и с 27 марта 2020 года временно приостанавливает личный прием граждан. Это связано с предотвращением распространения коронавируса. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Как теперь будут оказываться услуги:

- Госуслуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь осуществляется только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг,

- Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде проходит без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью,

- Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов осуществляется по предварительной записи по телефону.

Также минимизировано нахождение граждан в машинах ГИБДД и стационарных постов ДПС. В случае, если водителей необходимо направить в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений – будет назначаться дата и время явки.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у ижевчанки.

- Кафе и рестораны в Удмуртии закроют на неделю в связи с профилактикой распространения коронавируса.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU