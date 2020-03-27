Как будет работать Госавтоинспекция Удмуртии в нерабочую неделю
Госавтоинспекция Удмуртии переходит на особый режим работы и с 27 марта 2020 года временно приостанавливает личный прием граждан. Это связано с предотвращением распространения коронавируса. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
Как теперь будут оказываться услуги:
- Госуслуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь осуществляется только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг,
- Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде проходит без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью,
- Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов осуществляется по предварительной записи по телефону.
Также минимизировано нахождение граждан в машинах ГИБДД и стационарных постов ДПС. В случае, если водителей необходимо направить в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений – будет назначаться дата и время явки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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