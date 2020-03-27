2020-03-27T14:01:00+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии осудили за насилие над малолетней девочкой и неуважение к суду

Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Удмуртии местного жителя осудили за насилие над малолетней девочкой и неуважение к суду. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, в апреле 2019 года мужчина находился в зале суда, где рассматривался вопрос о продлении его срока содержания под стражей за насилие над несовершеннолетней девочкой. Осужденный публично в неприличной циничной форме высказал в адрес следователя оскорбления, унизившие честь и достоинство следователя и дезорганизовавшие нормальную деятельность суда, - сообщает пресс-служба.

Суд признал мужчину виновным в неуважении к суду. За совершение этого преступления и насилие над девочкой виновнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 7 месяцев с отбыванием его в колонии особого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Как будут работать детские сады Удмуртии во время каникул из-за коронавируса?

- В одном из подвалов жилого дома в Глазове нашли тело мужчины.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Глава Удмуртии рассказал о результатах анализов на коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора по Удмуртии: «Не все желающие смогут обследоваться на коронавирус»
Жителя Удмуртии осудили за насилие над малолетней девочкой и неуважение к суду
Как будут работать детские сады Удмуртии во время каникул из-за коронавируса?
В подвале одного из домов в Удмуртии нашли тело мужчины
Как будет работать Госавтоинспекция Удмуртии в нерабочую неделю
Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у ижевчанки
Нерабочая неделя из-за вспышки коронавируса в Удмуртии: как она будет оплачиваться?
Кафе и рестораны в Удмуртии закроют на неделю в связи с профилактикой распространения коронавируса
25-летнего ижевчанина осудят за мошенничество в Екатеринбурге
Еще два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Удмуртии
Молодые люди из Удмуртии несколько раз обокрали местного предпринимателя
Ветеринар прокомментировал случай с найденной в Ижевске головой козы
Хоккеисты «Ижстали» устроили флешмоб, посвященный гигиене рук
Мошенники под видом продавцов медицинских масок появились в Удмуртии
Приостановление деятельности кинотеатров и права работников на «удаленке»: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 26 марта
Глава Удмуртии сообщил о приостановлении деятельности фитнес-клубов и кинотеатров из-за коронавируса
Жители Удмуртии покупают SIM-карты онлайн и с доставкой на дом
В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Ижевске отремонтируют 28 дворов
Сертификат в магазин детских товаров могут выиграть ижевчане
33-летний житель Удмуртии обвиняется в мошенничестве в отношении 73 ижевчан
Массовое смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
Могут ли работодатели Ижевска заставить сотрудников выйти на работу в неделю выходных из-за коронавируса?
Житель Удмуртии незаконно вывел почти 2 млн рублей
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Сурки из зоопарка Удмуртии вышли из спячки
По информации Минздрава Удмуртии новых случаев заражения коронавирусом в республике нет
Жителя из Удмуртии осудят за попытку дать взятку инспектору ГИБДД