Жителя Удмуртии осудили за насилие над малолетней девочкой и неуважение к суду

27 Март 2020 2020-03-27T14:01:00+03:00

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В Удмуртии местного жителя осудили за насилие над малолетней девочкой и неуважение к суду. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, в апреле 2019 года мужчина находился в зале суда, где рассматривался вопрос о продлении его срока содержания под стражей за насилие над несовершеннолетней девочкой. Осужденный публично в неприличной циничной форме высказал в адрес следователя оскорбления, унизившие честь и достоинство следователя и дезорганизовавшие нормальную деятельность суда, - сообщает пресс-служба.

Суд признал мужчину виновным в неуважении к суду. За совершение этого преступления и насилие над девочкой виновнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 7 месяцев с отбыванием его в колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU