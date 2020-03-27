В подвале одного из домов в Удмуртии нашли тело мужчины

27 Март 2020 2020-03-27T13:03:23+03:00

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в подвале жилого дома Глазова. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 25 марта в 08:30 в подвале жилого дома Глазова обнаружено тело 60-летнего монтажника. По предварительной версии мужчина скончался от электротравмы. Установлено, что накануне вечером он проводил работы по откачке талых вод из подвала дома, используя электронасос, - сообщает пресс-служба.

Его тело обнаружили в подвале организации. На данный момент устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы, опрашиваются работники организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU