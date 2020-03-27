Как будут работать детские сады Удмуртии во время каникул из-за коронавируса?

27 Март 2020 2020-03-27T13:05:58+03:00

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В настоящее время в Удмуртии еще решается, какие детские сады закроются на время каникул, а какие продолжат работу. Об этом рассказал на встрече с журналистами 27 марта глава республики Александр Бречалов.

- Есть понимание, что все детские сады оставлять работать не нужно, - сказал он. - Либо это будут дежурные детсады, либо в какой-то другой формате. Но мы обеспечим всех работающих граждан возможностью оставить детей в детском саду.

По заявлению руководителя региона, предварительный список дежурных детских садов уже есть, но пока обращения от родителей и информация от продолжающих работу организаций продолжают поступать. Например, в одном из сел республики единственный садик оставят работать после обращения одной из семей, где родителям не с кем оставить ребенка. А в другом селе садик закрывают, так как есть информация, что все дети смогут остаться дома под присмотром.

- В каждом районе Ижевска по пять детских садов мы точно оставляем, - отметил Александр Бречалов. - Изменения будут вноситься с учетом запросов граждан. Нам не все предприятия ответили, в каком режиме они будут работать. У большинства будет режим выходного дня. <…> Но есть предприятия непрерывного цикла, и у них ничего не меняется - как в новогодние и майские праздники, будет сменная работа.

Глава Удмуртии о мерах безопасности во время коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU