2020-03-27T16:12:39+03:00
Происшествия

За сутки у жителей Удмуртии мошенниками похищено почти 1,5 млн рублей

В полицию обратились 11 жителей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Удмуртии за сутки у местных жителей мошенники похитили почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и полицейскими. Путем обмана они получали информацию о состоянии банковских счетов, номерах карт и пин-кодах. Нескольких человек мошенники убедили подойти к банкомату и провести несколько операций. Так жители переводили деньги на счета мошенников. А на ижевчанку оформили кредит на сумму 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

В полицию обратились 11 жителей Удмуртии. В общей сложности у них похитили 1 миллион 420 тысяч рублей. По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела.

МВД по республике напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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