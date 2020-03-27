2020-03-27T15:26:38+03:00
Общество

Расписание автобусов в Ижевске в связи с объявленной нерабочей неделей изменится

Президент объявил следующую неделю нерабочей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В связи с тем, что президент России объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, в Ижевске изменится расписание работы автобусов. Меры принимаются в целях предупреждения распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

- Все маршруты будут работать по расписанию воскресного дня. Автобусы №№26, 31, 34, 73, 79, которые ездят по будням, в указанный период не будут выходить на линию. В случае необходимости будут вноситься изменения на последующие дни недели, - сообщает пресс-служба.

Подробное расписание можно будет отслеживать на сайте ИПОПАТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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