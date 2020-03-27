На участке улицы Пушкинская в Ижевске запретят стоянку
В Ижевске на улице Пушкинская, 276 установят несколько дорожных знаков. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации столицы Удмуртии.
Так, на участке установят дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», «Зона действия» (100 м) и «Зона действия», «Зона с ограничением стоянки» с табличками «Работает эвакуатор» и «Время действия».
Дорожные знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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