Студенческий проезд в Ижевске начнут благоустраивать в 2020 году
В 2020 году в Ижевске отремонтируют Студенческий проезд. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- 27 марта был утвержден проект благоустройства проезда. Территорию отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», из которого будет направлено 70% средств. Еще 30% вложит ИжГТУ, - сообщает пресс-служба.
Ранее, главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву во время прогулки в районе университета студенты рассказали, что от остановки до корпусов университета нет тротуара.
Планируется, что дорога и тротуар появятся уже к осени 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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