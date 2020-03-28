2020-03-28T09:44:11+03:00
Общество

Студенческий проезд в Ижевске начнут благоустраивать в 2020 году

Его отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Лада ИвановаФото: Лада Иванова
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В 2020 году в Ижевске отремонтируют Студенческий проезд. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- 27 марта был утвержден проект благоустройства проезда. Территорию отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», из которого будет направлено 70% средств. Еще 30% вложит ИжГТУ, - сообщает пресс-служба.

Ранее, главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву во время прогулки в районе университета студенты рассказали, что от остановки до корпусов университета нет тротуара.

Планируется, что дорога и тротуар появятся уже к осени 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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