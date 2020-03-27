Новые случаи заражения коронавирусом и закрытие кафе и ресторанов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 27 марта
27 марта, в четверг, стало известно, что в Удмуртии подтвердилось еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на встрече с журналистами (подробнее).
Что еще произошло за день:
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Также стало известно, что Россия прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами.
Глава Удмуртии о новых заразившихся коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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