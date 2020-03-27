2020-03-27T17:01:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом и закрытие кафе и ресторанов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 27 марта

Рассказываем о важных новостях за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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27 марта, в четверг, стало известно, что в Удмуртии подтвердилось еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на встрече с журналистами (подробнее).

Что еще произошло за день:

- Глава Удмуртии рассказал о результатах анализов на коронавирус (подробнее),

- Руководитель Роспотребнадзора по Удмуртии: «Не все желающие смогут обследоваться на коронавирус».

- Как будут работать детские сады Удмуртии во время каникул из-за коронавируса?

- Как будет работать Госавтоинспекция Удмуртии в нерабочую неделю.

- Нерабочая неделя из-за вспышки коронавируса в Удмуртии: как она будет оплачиваться?

- Кафе и рестораны в Удмуртии закроют на неделю в связи с профилактикой распространения коронавируса.

- В нерабочую неделю в Ижевске будут работать 83 дежурные группы в детских садах.

- Дистанционка во время коронавируса: как школы и лицеи Ижевска будут учить детей онлайн.

Также стало известно, что Россия прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами.

Глава Удмуртии о новых заразившихся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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