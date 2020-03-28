Ижевчанина осудят за ложное сообщение о минировании одного из торговых центров

28 Март 2020 2020-03-28T10:06:53+03:00

Мужчина сам признался в совершении преступления

Изменить размер текста: A A

В Ижевске направили в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что в дежурную часть полиции Ленинского района поступил звонок о минировании торгового центра. В ходе операции по эвакуации посетителей ТЦ был обнаружен мужчина, который признался в том, что это он позвонил в полицию, - сообщает пресс-служба.

Организациями, осуществляющими выезд, эвакуацию и ликвидацию последствий сообщения о ложном взрыве ТРЦ «Матрица Молл» к нему предъявлены иски на сумму более 20 000 рублей.

Учитывая психическое состояние обвиняемого, его могут отправить на принудительное лечение.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Когда начнут благоустраивать Студенческий проезд у ИжГТУ?

- Теперь официально: глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU