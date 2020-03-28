Ижевчанина осудят за ложное сообщение о минировании одного из торговых центров
В Ижевске направили в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что в дежурную часть полиции Ленинского района поступил звонок о минировании торгового центра. В ходе операции по эвакуации посетителей ТЦ был обнаружен мужчина, который признался в том, что это он позвонил в полицию, - сообщает пресс-служба.
Организациями, осуществляющими выезд, эвакуацию и ликвидацию последствий сообщения о ложном взрыве ТРЦ «Матрица Молл» к нему предъявлены иски на сумму более 20 000 рублей.
Учитывая психическое состояние обвиняемого, его могут отправить на принудительное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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