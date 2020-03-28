2020-03-28T13:50:01+03:00
Коронавирус Covid-19

11 жителей Удмуртии, нарушивших режим самоизоляции, заплатят штраф

Всего было проведено 167 граждан, находящихся на самоизоляции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по УдмуртииФото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии
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В Удмуртии сотрудники управления Роспотребнадзора совместно с полицейскими проводят рейды в целях проверки соблюдения режима самоизоляции местных жителей, приехавших из-за рубежа.

Так, за 26 марта 2020 года было проверено 167 граждан. По результатам рейда 11 человек не находились по адресу проживания. В отношении жителей, нарушивших режим самоизоляции, будут составлены протоколы об административном правонарушении, с последующим розыском полицейскими.

Также граждане должны будут заплатить штраф по ч. 1 ст. 19.4 (от 500 до 1000 рублей), по ч. 1 ст. 19.5 (с наложением штрафа от 300 до 500 рублей), по с. 6.3 КоАП РФ (от 100 до 500 рублей).

Рейды на территории всей республики продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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