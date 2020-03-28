Минздрав Удмуртии: на 28 марта в республике новых случаев коронавирусной инфекции нет

28 Март 2020 2020-03-28T11:43:21+03:00

Рассказываем, сколько человек находится под наблюдением

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В Удмуртии по состоянию на 28 марта новых подтвержденных случаев коронавируса нет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по республике.

- Под наблюдением с различными респираторными заболеваниями находятся 973 человека. За сутки под наблюдение взято 298 человек. На стационарном лечении находится 26 человек, в том числе 1 ребенок. За прошлые сутки с наблюдения сняты 22 человека, в том числе 5 детей, - говорится в сообщении.

Напомним, глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности объектов массового скопления людей. Узнали, что вообще будет работать.

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Глава Удмуртии о мерах безопасности во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU