2020-03-29T10:05:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 970 человек остаются под наблюдением врачей в Удмуртии

Новых случаев заражения коронавирусом не выявлено
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

973 человека находятся под наблюдением врачей в Удмуртии. По данным министерства здравоохранения республики, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.

При этом, почти три десятка человек проходят лечение.

- на стационарном лечении находится 28 человек, - сообщается в сводке регионального Минздрава.

Отметим, недавно в Удмуртии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Еще два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Удмуртии

Глава Удмуртии рассказал о результатах анализов на коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Родниковый край»: в Ижевске высмеяли фонтанирующий канализационный люк
Зоопарк Удмуртии приостановил работу
Более 970 человек остаются под наблюдением врачей в Удмуртии
Очевидцы: в Ижевске из окна выпала женщина
Глава Ижевска сообщил о рейде по рынкам и ярмаркам
«Приостановить работу ярмарок и рынков»: глава Удмуртии внес изменения в распоряжение по снижению риска распространения коронавируса
Фото: ижевчане заметили на пруду лебедей
Руководителя центра занятости в Ижевске осудят за хищение более 15 млн рублей
11 жителей Удмуртии, нарушивших режим самоизоляции, заплатят штраф
Честный разговор со студентами на дистанционке провели Олег Бекмеметьев и Валерий Грахов
Минздрав Удмуртии: на 28 марта в республике новых случаев коронавирусной инфекции нет
Ижевчанина осудят за ложное сообщение о минировании одного из торговых центров
Студенческий проезд в Ижевске начнут благоустраивать в 2020 году