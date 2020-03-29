Более 970 человек остаются под наблюдением врачей в Удмуртии

29 Март 2020 2020-03-29T10:05:06+03:00

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973 человека находятся под наблюдением врачей в Удмуртии. По данным министерства здравоохранения республики, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.

При этом, почти три десятка человек проходят лечение.

- на стационарном лечении находится 28 человек, - сообщается в сводке регионального Минздрава.

Отметим, недавно в Удмуртии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU