Более 970 человек остаются под наблюдением врачей в Удмуртии
973 человека находятся под наблюдением врачей в Удмуртии. По данным министерства здравоохранения республики, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.
При этом, почти три десятка человек проходят лечение.
- на стационарном лечении находится 28 человек, - сообщается в сводке регионального Минздрава.
Отметим, недавно в Удмуртии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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