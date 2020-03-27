Глава Удмуртии рассказал о результатах анализов на коронавирус
27 марта, в пятницу, на встрече с журналистами глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о своих результатах анализов на коронавирус.
- Мне часто говорят: Вы постоянно ездите. Общаетесь, надо бы сдать. Я сдал! Анализ отрицательный, поэтому выдохнули, работаем, - отметил глава.
Напомним, на встрече с представителями СМИ Александр Владимирович объявил о том, что все заведения общественного питания – рестораны, кафе приостанавливают деятельность на неделю (подробнее).
А также 27 марта стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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