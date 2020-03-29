«Родниковый край»: в Ижевске высмеяли фонтанирующий канализационный люк
Пользователи сети высмеяли фонтанирующий водой канализационный люк на проезжей части в районе стадиона Зенит в Ижевске. Фото недоразумения опубликовали в группе «Благоустройство г.Ижевска» «Вконтакте».
Подробности странной находки не сообщаются, а фото «фонтана» выложил очевидец недочета. Пользователи группы тут же высмеяли фото.
- Долина гейзеров переезжает в Ижевск)))) радоваться этому надо. – написал в комментариях Алексей.
- Родниковый край, - отметил пользователь Денис.
Устранен ли данный недостаток, не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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