«Родниковый край»: в Ижевске высмеяли фонтанирующий канализационный люк

29 Март 2020 2020-03-29T11:19:24+03:00

Исправлено недоразумение или нет, не сообщается

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Пользователи сети высмеяли фонтанирующий водой канализационный люк на проезжей части в районе стадиона Зенит в Ижевске. Фото недоразумения опубликовали в группе «Благоустройство г.Ижевска» «Вконтакте».

Подробности странной находки не сообщаются, а фото «фонтана» выложил очевидец недочета. Пользователи группы тут же высмеяли фото.

- Долина гейзеров переезжает в Ижевск)))) радоваться этому надо. – написал в комментариях Алексей.

- Родниковый край, - отметил пользователь Денис.

Устранен ли данный недостаток, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU