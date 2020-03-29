2020-03-29T11:19:24+03:00
Общество

«Родниковый край»: в Ижевске высмеяли фонтанирующий канализационный люк

Исправлено недоразумение или нет, не сообщается
Людмила Куликова
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Фото: Екатерина ЛуцФото: Екатерина Луц
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Пользователи сети высмеяли фонтанирующий водой канализационный люк на проезжей части в районе стадиона Зенит в Ижевске. Фото недоразумения опубликовали в группе «Благоустройство г.Ижевска» «Вконтакте».

Подробности странной находки не сообщаются, а фото «фонтана» выложил очевидец недочета. Пользователи группы тут же высмеяли фото.

- Долина гейзеров переезжает в Ижевск)))) радоваться этому надо. – написал в комментариях Алексей.

- Родниковый край, - отметил пользователь Денис.

Устранен ли данный недостаток, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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