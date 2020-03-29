Пенсионерка из Удмуртии отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей

29 Март 2020 2020-03-29T12:56:28+03:00

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В Удмуртии пенсионерка отдала мошенникам 290 тысяч рублей. О происшествии сообщает МВД России по Удмуртии.

Установлено, что на телефон 64-летней женщины поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка. Злоумышленник выяснил, какие банковские карты есть у женщины, после чего убедил ее подойти к банкомату.

- Под его диктовку она перевела денежные средства на указанный им счет, якобы с целью защиты денег от хищения. Выполнив указания, заявительница получила уведомление о списании с ее счета 290 000 рублей. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

По сообщениям пресс-службы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ – «кража с банковского счета».

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ИСТОЧНИК KP.RU