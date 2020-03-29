Глава Удмуртии рассказал о мерах поддержки предпринимателей
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о мерах поддержки для предпринимателей УР. Соответствующая запись размещена на его личной странице «ВКонтакте».
В числе методов, предусмотренных для поддержки малого и среднего бизнеса, есть предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса, трехмесячная отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов, а также изменение условий предоставления микрозаймов и запрет на проверки.
Также глава Удмуртии призвал местных предпринимателей отнестись к ситуации с пониманием.
- Я еще раз обращаюсь к предпринимателям - впереди нерабочая неделя, мы специально ввели определенные ограничения, чтобы сократить время пребывания людей в общественных местах. Давайте беречь друг друга - только совместные усилия дадут результат, - сообщает Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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