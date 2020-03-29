2020-03-29T14:46:21+03:00
Общество

Глава Удмуртии рассказал о мерах поддержки предпринимателей

Для малого и среднего бизнеса действует также горячая линия
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о мерах поддержки для предпринимателей УР. Соответствующая запись размещена на его личной странице «ВКонтакте».

В числе методов, предусмотренных для поддержки малого и среднего бизнеса, есть предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса, трехмесячная отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов, а также изменение условий предоставления микрозаймов и запрет на проверки.

Также глава Удмуртии призвал местных предпринимателей отнестись к ситуации с пониманием.

- Я еще раз обращаюсь к предпринимателям - впереди нерабочая неделя, мы специально ввели определенные ограничения, чтобы сократить время пребывания людей в общественных местах. Давайте беречь друг друга - только совместные усилия дадут результат, - сообщает Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пенсионерка из Удмуртии отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей

«Родниковый край»: в Ижевске высмеяли фонтанирующий канализационный люк

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчину в черном плаще разыскивают в Ижевске
Глава Удмуртии рассказал о мерах поддержки предпринимателей
Пенсионерка из Удмуртии отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей
«Родниковый край»: в Ижевске высмеяли фонтанирующий канализационный люк
Зоопарк Удмуртии приостановил работу
Более 970 человек остаются под наблюдением врачей в Удмуртии
Очевидцы: в Ижевске из окна выпала женщина
Глава Ижевска сообщил о рейде по рынкам и ярмаркам
«Приостановить работу ярмарок и рынков»: глава Удмуртии внес изменения в распоряжение по снижению риска распространения коронавируса
Фото: ижевчане заметили на пруду лебедей
Руководителя центра занятости в Ижевске осудят за хищение более 15 млн рублей
11 жителей Удмуртии, нарушивших режим самоизоляции, заплатят штраф
Честный разговор со студентами на дистанционке провели Олег Бекмеметьев и Валерий Грахов
Минздрав Удмуртии: на 28 марта в республике новых случаев коронавирусной инфекции нет
Ижевчанина осудят за ложное сообщение о минировании одного из торговых центров
Студенческий проезд в Ижевске начнут благоустраивать в 2020 году