Глава Удмуртии рассказал о мерах поддержки предпринимателей

29 Март 2020 2020-03-29T14:46:21+03:00

Для малого и среднего бизнеса действует также горячая линия

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Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о мерах поддержки для предпринимателей УР. Соответствующая запись размещена на его личной странице «ВКонтакте».

В числе методов, предусмотренных для поддержки малого и среднего бизнеса, есть предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса, трехмесячная отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов, а также изменение условий предоставления микрозаймов и запрет на проверки.

Также глава Удмуртии призвал местных предпринимателей отнестись к ситуации с пониманием.

- Я еще раз обращаюсь к предпринимателям - впереди нерабочая неделя, мы специально ввели определенные ограничения, чтобы сократить время пребывания людей в общественных местах. Давайте беречь друг друга - только совместные усилия дадут результат, - сообщает Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU