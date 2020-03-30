«Только так вы сохраните здоровье»: глава Ижевска записал обращение к горожанам

30 Март 2020 2020-03-30T07:01:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев записал видео для жителей Ижевска. Видеозапись размещена в соцсетях политика.

- Через это видеообращение я хочу напомнить вам о том, что необходимо очень бережно относиться к своим родным, близким и самим себе, в тех условиях, в которых все мы сейчас оказались, - рассказывает глава Ижевска.

Также Олег Бекмеметьев отметил, что нахождение дома позволит исключить заражение коронавирусом.

- Только так вы сохраните здоровье. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны, - подчеркнул глава Ижевска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пенсионерка из Удмуртии отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей

Мужчину в черном плаще разыскивают в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU