«Только так вы сохраните здоровье»: глава Ижевска записал обращение к горожанам
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев записал видео для жителей Ижевска. Видеозапись размещена в соцсетях политика.
- Через это видеообращение я хочу напомнить вам о том, что необходимо очень бережно относиться к своим родным, близким и самим себе, в тех условиях, в которых все мы сейчас оказались, - рассказывает глава Ижевска.
Также Олег Бекмеметьев отметил, что нахождение дома позволит исключить заражение коронавирусом.
- Только так вы сохраните здоровье. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны, - подчеркнул глава Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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