2020-03-30T07:01:13+03:00
Общество

«Только так вы сохраните здоровье»: глава Ижевска записал обращение к горожанам

Олег Бекмеметьев призвал ижевчан внимательнее отнестись к текущей ситуации
Людмила Куликова
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев записал видео для жителей Ижевска. Видеозапись размещена в соцсетях политика.

- Через это видеообращение я хочу напомнить вам о том, что необходимо очень бережно относиться к своим родным, близким и самим себе, в тех условиях, в которых все мы сейчас оказались, - рассказывает глава Ижевска.

Также Олег Бекмеметьев отметил, что нахождение дома позволит исключить заражение коронавирусом.

- Только так вы сохраните здоровье. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны, - подчеркнул глава Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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