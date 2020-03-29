Мужчину в черном плаще разыскивают в Ижевске
В Ижевске разыскивают мужчину, покинувшего свой дом 27 марта этого года (ул.7-я Подлесная) в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18» на своей странице «ВКонтакте».
О пропавшем известно немногое. Мужчина 1991 г.р, рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Был одет в черный плащ, джинсы и кроссовки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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