В Ижевске на газоне два месяца лежал труп животного

30 Март 2020 2020-03-30T07:12:58+03:00

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В Ижевске два месяца с газона не убирали труп неизвестного животного. О происходящем рассказала ижевчанка. Свою претензию она разместила в группе «Благоустройство г.Ижевска» «ВКонтакте».

Сообщается, что проблемный участок расположен на улице 30 лет Победы в Ижевске.

- Очень много мусора на протяжении всей зимы, в том числе труп сбитого животного (лежит уже больше 2 месяцев). Ходить вдоль этого участка очень неприятно, - пожаловалась местная жительница, подтвердив свои слова нелицеприятными фотографиями.

На жалобу женщину тут же отреагировал администратор группы.

- Сбор мусора с территорий дорог производится ежедневно. По вопросу трупа решим, - пообещал администратор сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU