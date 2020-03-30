В Ижевске на газоне два месяца лежал труп животного
В Ижевске два месяца с газона не убирали труп неизвестного животного. О происходящем рассказала ижевчанка. Свою претензию она разместила в группе «Благоустройство г.Ижевска» «ВКонтакте».
Сообщается, что проблемный участок расположен на улице 30 лет Победы в Ижевске.
- Очень много мусора на протяжении всей зимы, в том числе труп сбитого животного (лежит уже больше 2 месяцев). Ходить вдоль этого участка очень неприятно, - пожаловалась местная жительница, подтвердив свои слова нелицеприятными фотографиями.
На жалобу женщину тут же отреагировал администратор группы.
- Сбор мусора с территорий дорог производится ежедневно. По вопросу трупа решим, - пообещал администратор сообщества.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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