Министр спорта Удмуртии призвал горожан оставаться дома в нерабочую неделю

30 Март 2020 2020-03-30T10:13:07+03:00

А также подготовил несколько рекомендаций по профилактике коронавируса

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Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский опубликовал у себя на странице видео с призывов горожан оставаться дома.

- В борьбе с коронавирусом судей не будет, судить придется нам самим исходя из последствий. Сейчас тот самый момент, когда общее благо будет важнее личного. Наша общая задача – не допустить распространение вируса. Надо максимально снизить наше общение, с 28 марта по 5 апреля находиться дома это не позволит эпидемии принять стихийный неуправляемый характер. Не забывайте про спорт и физкультуру, - отметил Александр Варшавский.

В конце видео сотрудники минспорта Удмуртии показали карточки с рекомендациями по профилактике коронавируса.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В салонах сотовой связи на время нерабочей недели в Удмуртии не будут продавать телефоны.

- Дополнительные троллейбусы и трамваи запустят в Ижевске.

Министр спорта Удмуртии призвал горожан оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU