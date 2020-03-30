Министр спорта Удмуртии призвал горожан оставаться дома в нерабочую неделю
Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский опубликовал у себя на странице видео с призывов горожан оставаться дома.
- В борьбе с коронавирусом судей не будет, судить придется нам самим исходя из последствий. Сейчас тот самый момент, когда общее благо будет важнее личного. Наша общая задача – не допустить распространение вируса. Надо максимально снизить наше общение, с 28 марта по 5 апреля находиться дома это не позволит эпидемии принять стихийный неуправляемый характер. Не забывайте про спорт и физкультуру, - отметил Александр Варшавский.
В конце видео сотрудники минспорта Удмуртии показали карточки с рекомендациями по профилактике коронавируса.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В салонах сотовой связи на время нерабочей недели в Удмуртии не будут продавать телефоны.
- Дополнительные троллейбусы и трамваи запустят в Ижевске.
Министр спорта Удмуртии призвал горожан оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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