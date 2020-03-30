2020-03-30T09:41:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В салонах сотовой связи на время нерабочей недели в Удмуртии не будут продавать телефоны

Всего салоны работают в девяти населенных пунктах республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на время нерабочей недели из-за коронавируса салоны сотовой связи не будут продавать телефоны. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики и министра информатизации Тимура Меджитова.

Всего в республике салоны работают в 9 населенных пунктах. С операторами достигнута соответствующая договоренность. Жители могут оплатить услугу или поменять сим-карту, продажи телефонов не ведутся.

Напомним, глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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