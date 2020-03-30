Дополнительные трамваи и троллейбусы запустят в Ижевске

30 Март 2020 2020-03-30T09:00:14+03:00

Глава Удмуртии рассказал, что утром в понедельник общественный транспорт был переполнен

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В Ижевске запустят дополнительные трамваи и троллейбусы. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях.

- Хочу отреагировать на сообщения жителей Ижевска относительно общественного транспорта. Действительно по некоторым маршрутам были переполнены трамваи и троллейбусы, потому что транспорт работал по расписанию выходного дня сегодня же эту ситуацию исправим и пустим дополнительный транспорт, - рассказал глава региона.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в целях сокращения распространения коронавирусной инфекции президент России объявил нерабочими днями. В Удмуртии закрылось большинство мест массового пребывания (подробнее).

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Глава Удмуртии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике и что будут делать с транспортом в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU