Дополнительные трамваи и троллейбусы запустят в Ижевске
В Ижевске запустят дополнительные трамваи и троллейбусы. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях.
- Хочу отреагировать на сообщения жителей Ижевска относительно общественного транспорта. Действительно по некоторым маршрутам были переполнены трамваи и троллейбусы, потому что транспорт работал по расписанию выходного дня сегодня же эту ситуацию исправим и пустим дополнительный транспорт, - рассказал глава региона.
Напомним, с 28 марта по 5 апреля в целях сокращения распространения коронавирусной инфекции президент России объявил нерабочими днями. В Удмуртии закрылось большинство мест массового пребывания (подробнее).
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Глава Удмуртии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике и что будут делать с транспортом в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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