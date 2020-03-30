С 31 марта в Ижевске запустят дополнительно 40 трамваев и троллейбусов

30 Март 2020 2020-03-30T17:10:10+03:00

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В Ижевске 31 марта на маршруты выйдут 40 дополнительных трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- 30 марта в утренний «час пик» был активный пассажиропоток. По поручению главы Удмуртии ИжГЭТ и ИПОПАТ внесли изменения в расписание. По словам гендиректора «ИжГорЭлектроТранса» с 31 марта в город выйдет на 40 трамваев и троллейбусов больше. Что касается автобусов – выпустят на 20 автобусов больше, - сообщает пресс-служба.

Частично с воскресного расписания транспорт перейдет на субботнее, с более ранними выездами из парка.

Отмечается, что во всех трамвайных депо, троллейбусных парках и автобусах проводится ежедневная уборка салонов подвижного состава, выпускаемого на линию. Перед заступлением на смену каждый водитель и кондуктор в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. При выявлении факта заболевания персонал до работы не допускается, на линию выходит резервный работник. Кондукторы обеспечены одноразовыми масками.

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- Водитель из Ижевске насмерть сбил пешехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU