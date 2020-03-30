2020-03-30T17:06:30+03:00
Происшествия

Водитель из Ижевска насмерть сбил пешехода

ДТП произошло 28 марта
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске 28 марта по Воткинскому шоссе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 39-летний водитель машины ВАЗ-2114 сбил пешехода - 37-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. При этом на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход скончался.

С 27 по 29 марта 2020 года на дорогах республики произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых два человека погибли, и 10 участников дорожного движения получили травмы, из них два ребенка.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Все мечети в Удмуртии будут закрыты с 30 марта.

- Ижевчане начали получать листовки с требованием поверки счетчиков. Разбираемся, нужна ли срочная поверка.

- Синоптики говорят, что на прошлой неделе было побито сразу три температурных рекорда.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект по поддержке тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации запустили депутаты «Единой России» в Удмуртии
За прошедшие сутки в Ижевске на Центральной площади повредили 8 урн
59-летнюю жительницу Удмуртии осудили за драку с полицейским
С 31 марта в Ижевске запустят дополнительно 40 трамваев и троллейбусов
Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома
Водитель из Ижевска насмерть сбил пешехода
Все мечети в Удмуртии будут закрыты с 30 марта
«Недобросовестная реклама»: ижевчане начали получать листовки с требованием поверки счетчиков
Кредитный портфель ВТБ в Удмуртской Республике вырос на 20%
Три дня подряд в Удмуртии обновлялись температурные рекорды
«В кармане была карта на имя пропавшего»: под Петербургом нашли труп студента-медика из Удмуртии
Полицейские задержали местного жителя по подозрению в содержании наркопритона
Министр здравоохранения Удмуртии: на 30 марта в республике под наблюдением 1175 жителей
Двое мужчин погибли при пожаре в одном из домов Ижевска
Министр спорта Удмуртии призвал горожан оставаться дома в нерабочую неделю
В салонах сотовой связи на время нерабочей недели в Удмуртии не будут продавать телефоны
Дополнительные трамваи и троллейбусы запустят в Ижевске