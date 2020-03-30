Водитель из Ижевска насмерть сбил пешехода
В Ижевске 28 марта по Воткинскому шоссе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 39-летний водитель машины ВАЗ-2114 сбил пешехода - 37-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. При этом на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеход скончался.
С 27 по 29 марта 2020 года на дорогах республики произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых два человека погибли, и 10 участников дорожного движения получили травмы, из них два ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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