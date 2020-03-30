2020-03-30T15:49:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Все мечети в Удмуртии будут закрыты с 30 марта

Такие меры принимают в целях профилактики пандемии коронавируса
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Удмуртии с 13:00 30 марта закрыли все мечети. Об этом сообщает пресс-служба регионального духовного управления мусульман республики.

- С 30 марта все мечети городов Удмуртии будут закрыты для коллективных и пятничных намазов до изменения ситуации и отмены режима пандемии. Все намазы прихожанами совершаются дома. Не собирать народ на джаназа-намазы, совершать только в кругу близких. Воскресные школы и вечерние занятия при мечетях на время карантинных мер прекращаются. Возобновление занятий планируется на следующий учебный год, - сообщает пресс-служба.

Напомним, глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Министр здравоохранения Удмуртии доложил о текущей ситуации с коронавирусом.

- Министр спорта Удмуртии призвал горожан оставаться дома в нерабочую неделю.

- Дополнительные троллейбусы и трамваи запустят в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект по поддержке тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации запустили депутаты «Единой России» в Удмуртии
За прошедшие сутки в Ижевске на Центральной площади повредили 8 урн
59-летнюю жительницу Удмуртии осудили за драку с полицейским
С 31 марта в Ижевске запустят дополнительно 40 трамваев и троллейбусов
Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома
Водитель из Ижевска насмерть сбил пешехода
Все мечети в Удмуртии будут закрыты с 30 марта
«Недобросовестная реклама»: ижевчане начали получать листовки с требованием поверки счетчиков
Кредитный портфель ВТБ в Удмуртской Республике вырос на 20%
Три дня подряд в Удмуртии обновлялись температурные рекорды
«В кармане была карта на имя пропавшего»: под Петербургом нашли труп студента-медика из Удмуртии
Полицейские задержали местного жителя по подозрению в содержании наркопритона
Министр здравоохранения Удмуртии: на 30 марта в республике под наблюдением 1175 жителей
Двое мужчин погибли при пожаре в одном из домов Ижевска
Министр спорта Удмуртии призвал горожан оставаться дома в нерабочую неделю
В салонах сотовой связи на время нерабочей недели в Удмуртии не будут продавать телефоны
Дополнительные трамваи и троллейбусы запустят в Ижевске