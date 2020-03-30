Все мечети в Удмуртии будут закрыты с 30 марта
В Удмуртии с 13:00 30 марта закрыли все мечети. Об этом сообщает пресс-служба регионального духовного управления мусульман республики.
- С 30 марта все мечети городов Удмуртии будут закрыты для коллективных и пятничных намазов до изменения ситуации и отмены режима пандемии. Все намазы прихожанами совершаются дома. Не собирать народ на джаназа-намазы, совершать только в кругу близких. Воскресные школы и вечерние занятия при мечетях на время карантинных мер прекращаются. Возобновление занятий планируется на следующий учебный год, - сообщает пресс-служба.
Напомним, глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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