2020-03-31T06:48:31+03:00
Общество

Границы появились у Ижевского пруда

На них установили специальные знаки
Анастасия Захарова
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Ижевскому водохранилищу определили границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Границы не были обозначены в водном реестре и кадастре недвижимости. По сообщению прокуратуры, отсутствие границ может привести загрязнению объекта. Природоохранный прокурор направил иск к Минприроды Удмуртии. Суд удовлетворил требования прокурора. Министерство природы и охраны окружающей среды Удмуртии определило границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Около пруда появились знаки, обозначающие границы. Сведения внесли в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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