Границы появились у Ижевского пруда
Ижевскому водохранилищу определили границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Границы не были обозначены в водном реестре и кадастре недвижимости. По сообщению прокуратуры, отсутствие границ может привести загрязнению объекта. Природоохранный прокурор направил иск к Минприроды Удмуртии. Суд удовлетворил требования прокурора. Министерство природы и охраны окружающей среды Удмуртии определило границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Около пруда появились знаки, обозначающие границы. Сведения внесли в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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