2020-03-31T05:46:54+03:00
Происшествия

Директора «Городской УК» в Ижевске Рауфа Кутдузова перевели под домашний арест

Ему запретят пользоваться телефоном и интернетом
Анастасия Захарова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Трех должностных лиц из «Городской УК», включая Рауфа Кутдузова, перевели под домашний арест до 20 мая 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсант - Удмуртия» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.

По информации издания, Рауфу Кутдузову запретят звонить и пользоваться интернетом.

Напомним, четырех сотрудников управляющей компании задержали в прошлом году за то, что они присваивали деньги собственников за оплату коммунальных услуг. Деньги переводили не ресурсоснабжающим организациям, а на счета аффилированных с УК организаций. Ранее Рауфа Кутдузова обвиняли в получении взяток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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