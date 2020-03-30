За прошедшие сутки в Ижевске на Центральной площади повредили 8 урн

30 Март 2020 2020-03-30T17:24:46+03:00

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В Ижевске на Центральной площади за прошедшие сутки повредили 8 урн. Об этом сообщает МУП «Спецдомуправление» во «ВКонтакте».

- Бригада дворников проводит уборку территории Центральной площади Ижевска. Также в задачи по обслуживанию для наших работников входит ремонт малых архитектурных форм, находящихся на площади. За последние сутки пришлось восстанавливать восемь, поврежденных хулиганами, урн, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто будет устранять дефекты, выявленные на Центральной площади в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска попросил таксистов не ездить по Северному скверу возле Центральной площади - новая пешеходная зона вот-вот начнет разрушаться под колесами транспорта.

- И вновь о вандалах! На этот раз о неизвестном, который разбил городской смартфон у Центральной площади - его удалось отследить по номеру такси.

ИСТОЧНИК KP.RU