2020-03-30T17:24:46+03:00
Общество

За прошедшие сутки в Ижевске на Центральной площади повредили 8 урн

В задачи подрядчика входит ремонт малых архитектурных форм
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: МУП "Спецдомоуправление"Фото: МУП "Спецдомоуправление"
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В Ижевске на Центральной площади за прошедшие сутки повредили 8 урн. Об этом сообщает МУП «Спецдомуправление» во «ВКонтакте».

- Бригада дворников проводит уборку территории Центральной площади Ижевска. Также в задачи по обслуживанию для наших работников входит ремонт малых архитектурных форм, находящихся на площади. За последние сутки пришлось восстанавливать восемь, поврежденных хулиганами, урн, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто будет устранять дефекты, выявленные на Центральной площади в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска попросил таксистов не ездить по Северному скверу возле Центральной площади - новая пешеходная зона вот-вот начнет разрушаться под колесами транспорта.

- И вновь о вандалах! На этот раз о неизвестном, который разбил городской смартфон у Центральной площади - его удалось отследить по номеру такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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