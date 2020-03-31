Ижевчанка помогла найти хозяев пропавшей хаски

31 Март 2020 2020-03-31T10:24:42+03:00

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Ижевчанка Елена Соболева спасла хаски и помогла найти ее хозяев. Добрая история случилась еще в середине февраля.

Девушка отправилась на трамвайную экскурсию по Ижевску, которая завершилась около Сенного рынка. Там их группа заметила хаски, которая куда-то уверенно бежала. Когда остальные разошлись, Елена вновь заметила хаски: на нее напала другая черная собака и укусила ее.

- Я побежала в ту сторону. Бездомную собаку напугали криком прохожие. Но хаски, бедная, дрожала от испуга. Она легла на землю и не шевелилась. Черная собака прокусила ей ногу. Я сразу же позвонила своей подруге-зоозащитнице, и она дала мне инструкции.

Мимо проезжала пара на машине. Они вызвались помочь и отвезли животное к ветеринару. Молодой человек, с которым ижевчанка вместе была на экскурсии, помог поднять хаски и уложить в багажник.

- Мы отвезли собаку в ближайшую «ветеринарку» на Сенной. Параллельно я написала пост в группу «ВКонтакте» для потеряшек-хаски. Найти рану удалось не сразу, потому что у хаски густая шерсть. Но врачи со всем справились. Замечательная больница, доктора все подробно объясняли, - рассказывает Елена.

Когда компанию отправили оплачивать процедуры, позвонили хозяева, которые в итоге все оплатили.

- Я переживала, что это могут быть не настоящие владельцы собаки. Это все-таки хаски. Но собака была очень рада видеть их, завиляла хвостом, и хозяева были счастливы, - говорит Елена.

Оказывается, хаски убежала вместе с еще одной собакой. На участке было очень много снега, и они ушли по сугробам. В итоге хаски не было дома целую неделю. Удалось ли в итоге найти вторую собаку, Елена не знает.

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ИСТОЧНИК KP.RU