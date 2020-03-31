2020-03-31T10:19:14+03:00
Общество

Жителя Татарстана, который находился в федеральном розыске, задержали в Ижевске

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске полицейские задержали жителя Татарстана, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Сотрудниками автопатруля ДПС совместно с оперативниками уголовного розыска МВД по республике был задержан 26-летний житель Казани. Он находился в федеральном розыске за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, - сообщает пресс-служба.

На данный момент задержанный передан инициатору розыска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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