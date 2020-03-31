Жителя Татарстана, который находился в федеральном розыске, задержали в Ижевске
В Ижевске полицейские задержали жителя Татарстана, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Сотрудниками автопатруля ДПС совместно с оперативниками уголовного розыска МВД по республике был задержан 26-летний житель Казани. Он находился в федеральном розыске за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, - сообщает пресс-служба.
На данный момент задержанный передан инициатору розыска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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