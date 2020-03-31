Полиция и Роспотребнадзор проводят рейды, чтобы выявить нарушения режима самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T07:06:59+03:00

Все прибывшие из-за границы должны оставаться дома на две недели Фото: Константин ИВШИН

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Полицейские и сотрудники Роспотребнадзора проводят рейды, чтобы выявить тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Все граждане, которые приехали из-за границы, должны самоизолироваться на 14 дней. С 26 по 29 марта проверили 981 человека, 371 из них не проживали по указанному адресу. Сейчас пытаются установить их местонахождение.

За нарушение режима самоизоляции граждан привлекают к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4 (c наложением штрафа от 500 до 1000 рублей), по ч. 1 ст. 19.5 (с наложением штрафа от 300 до 500 рублей), по с. 6.3 КоАП РФ (с наложением штрафа от 100 до 500 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU