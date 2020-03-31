Водителя из Удмуртии убило частью колеса от машины

31 Март 2020 2020-03-31T10:26:12+03:00

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В Удмуртии проводится проверка по факту несчастного случая в Балезинском районе. 35-летнего мужчину убило частью колеса от машины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, 15 марта 2020 года мужчина, водитель одного из сельскохозяйственных предприятий, после развоза кормов вернулся в мастерскую для замены проколотого колеса. Во время того, как молодой человек накачивал колесо, оно лопнуло, металлическая часть отлетела и попала ему в голову, - сообщает пресс-служба.

Позже мужчину нашли без признаков жизни. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведены осмотр места происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели.

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ИСТОЧНИК KP.RU