2020-03-31T14:32:54+03:00
Коронавирус Covid-19

За прошедшие сутки полицейские Ижевска выявили 34 факта нарушения распоряжения правительства России

Также были выявлены нарушения режима изоляции
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске полицейскими за прошедшие сутки было выявлено 34 факта нарушения распоряжения правительства России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Сотрудники полиции и управления Роспотребнадзора по Удмуртии проверяют предприятия торговли, общественного питания и услуг, деятельность которых должна быть приостановлена. За прошедшие сутки было выявлено 34 нарушения, собранные материалы направлены в управление для принятия решения. Также были выявлены нарушения режима самоизоляции – составлено два административных протокола, - сообщает пресс-служба.

С 31 марта сотрудники патрульных служб объезжают жилой сектор и общественные места с целью информирования населения о самоизоляции.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 31 марта в Удмуртии введут режим самоизоляции для ВСЕХ жителей.

- Сохраняйте спокойствие: в Удмуртии проводится информирование горожан с помощью громкой связи.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионера из Ижевска обманули мошенники, похитив почти полмиллиона рублей
Режим самоизоляции в Удмуртии: будут ли закрыты границы республики
44-летнего жителя Удмуртии обвиняют в жестоком избиении знакомого
За прошедшие сутки полицейские Ижевска выявили 34 факта нарушения распоряжения правительства России
31 марта в Удмуртии введут режим самоизоляции для всех жителей
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
Сохраняйте спокойствие: в Удмуртии проводится информирование горожан с помощью громкой связи
Открытие парка имени Горького в Ижевске переносится предварительно на 15 апреля
Минздрав Удмуртии: новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет
Водителя из Удмуртии убило частью колеса от машины
Ижевчанка помогла найти хозяев пропавшей хаски
Жителя Татарстана, который находился в федеральном розыске, задержали в Ижевске
Полиция и Роспотребнадзор проводят рейды, чтобы выявить нарушения режима самоизоляции