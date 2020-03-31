За прошедшие сутки полицейские Ижевска выявили 34 факта нарушения распоряжения правительства России

31 Март 2020 2020-03-31T14:32:54+03:00

Также были выявлены нарушения режима изоляции

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В Ижевске полицейскими за прошедшие сутки было выявлено 34 факта нарушения распоряжения правительства России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Сотрудники полиции и управления Роспотребнадзора по Удмуртии проверяют предприятия торговли, общественного питания и услуг, деятельность которых должна быть приостановлена. За прошедшие сутки было выявлено 34 нарушения, собранные материалы направлены в управление для принятия решения. Также были выявлены нарушения режима самоизоляции – составлено два административных протокола, - сообщает пресс-служба.

С 31 марта сотрудники патрульных служб объезжают жилой сектор и общественные места с целью информирования населения о самоизоляции.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 31 марта в Удмуртии введут режим самоизоляции для ВСЕХ жителей.

- Сохраняйте спокойствие: в Удмуртии проводится информирование горожан с помощью громкой связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU