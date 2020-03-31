Сохраняйте спокойствие: в Удмуртии проводится информирование горожан с помощью громкой связи
В Удмуртии в целях профилактики и соблюдения режима самоизоляции проводится информирование горожан с помощью громкой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республики.
- Так, по городам и районам республики будут ездить машины, оборудованные громкоговорителем. С их помощью граждан будут информировать о необходимости самоизоляции и соблюдении мер безопасности, - сообщает пресс-служба.
Население просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
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ГУ МЧС России по Удмуртии оповещает граждан о необходимости оставаться дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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