Сохраняйте спокойствие: в Удмуртии проводится информирование горожан с помощью громкой связи

31 Март 2020 2020-03-31T15:29:01+03:00

Это делается в целях профилактики

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В Удмуртии в целях профилактики и соблюдения режима самоизоляции проводится информирование горожан с помощью громкой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республики.

- Так, по городам и районам республики будут ездить машины, оборудованные громкоговорителем. С их помощью граждан будут информировать о необходимости самоизоляции и соблюдении мер безопасности, - сообщает пресс-служба.

Население просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/769876" frameborder="0"></iframe> ГУ МЧС России по Удмуртии оповещает граждан о необходимости оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU