2020-03-31T15:29:01+03:00
Общество

Сохраняйте спокойствие: в Удмуртии проводится информирование горожан с помощью громкой связи

Это делается в целях профилактики
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Удмуртии в целях профилактики и соблюдения режима самоизоляции проводится информирование горожан с помощью громкой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республики.

- Так, по городам и районам республики будут ездить машины, оборудованные громкоговорителем. С их помощью граждан будут информировать о необходимости самоизоляции и соблюдении мер безопасности, - сообщает пресс-служба.

Население просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как жители Удмуртии соблюдают режим самоизоляции во время пандемии коронавируса?

00:00
00:00

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Даты открытия парка имени Горького в Ижевске переносятся из-за ситуации с коронавирусом. Узнали подробнее.

- В пресс-службе Минздрава Удмуртии рассказали, есть ли новые заразившиеся коронавирусом на 31 марта и сколько человек находятся под наблюдением.

- Водителя из Удмуртии убило частью колеса от машины.

ГУ МЧС России по Удмуртии оповещает граждан о необходимости оставаться дома.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионера из Ижевска обманули мошенники, похитив почти полмиллиона рублей
Режим самоизоляции в Удмуртии: будут ли закрыты границы республики
44-летнего жителя Удмуртии обвиняют в жестоком избиении знакомого
За прошедшие сутки полицейские Ижевска выявили 34 факта нарушения распоряжения правительства России
31 марта в Удмуртии введут режим самоизоляции для всех жителей
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
Сохраняйте спокойствие: в Удмуртии проводится информирование горожан с помощью громкой связи
Открытие парка имени Горького в Ижевске переносится предварительно на 15 апреля
Минздрав Удмуртии: новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет
Водителя из Удмуртии убило частью колеса от машины
Ижевчанка помогла найти хозяев пропавшей хаски
Жителя Татарстана, который находился в федеральном розыске, задержали в Ижевске
Полиция и Роспотребнадзор проводят рейды, чтобы выявить нарушения режима самоизоляции